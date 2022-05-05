МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Давление США не достигнет целей, укрепление рубля говорит об устойчивости российского финансового сектора и экономики в целом, говорится в сообщении посольства РФ в США. В Бразилии санкции против России назвали "наказанием всего мира"

"Призываем американских коллег отказаться от подобного контрпродуктивного курса. Меры давления не достигнут своих целей. Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом. Это признают и сами эксперты из западных стран", — сообщило посольство.

В посольстве также отметили, что в США признают, что санкции против РФ в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.