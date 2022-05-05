Посольство РФ: давление США бесполезно - укрепление рубля говорит об устойчивости экономики России
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Давление США не достигнет целей, укрепление рубля говорит об устойчивости российского финансового сектора и экономики в целом, говорится в сообщении посольства РФ в США.
"Призываем американских коллег отказаться от подобного контрпродуктивного курса. Меры давления не достигнут своих целей. Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом. Это признают и сами эксперты из западных стран", — сообщило посольство.
В посольстве также отметили, что в США признают, что санкции против РФ в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://1prime.ru/state_regulation/20220505/836823850.html