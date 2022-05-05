МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Ближайший платеж по внешнему долгу России намечен на 27 мая 2022 года, говорится в документах Минфина, которые попали в распоряжение "Известий". Экономист назвал последствия для россиян, если США объявят нам дефолт

России будет должна заплатить купон по еврооблигациям "Россия-2026" на сумму $71,25 миллиона.

Также на 27 мая, пор данным министерства, назначен платеж по еврооблигациям "Россия-2036" — купон составит 26,5 миллиона евро.

Платеж по выпуску еврооблигаций с погашением в 2026 году можно осуществить в долларах США, но, как отметил ведущий аналитик долгового рынка "Открытие Инвестиции" Александр Шураков, также допускается оплата в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках.

По его словам, платеж по выпуску "Россия-2036" можно осуществить в евро, долларах США, фунтах стерлингов, швейцарских франках, а также в российских рублях. Использование национальной валюты допускается в том случае, если Россия "по независящим от нее причинам не в состоянии производить выплаты основного долга или процентах в любой из этих валют".