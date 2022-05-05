МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Калининградские власти увеличили на 50% компенсации работодателю за привлечение в область высококвалифицированных специалистов из других регионов России, на которых в Калининграде, в том числе в силу его географической специфики, отмечается дефицит, в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов, сообщили журналистам в региональном министерстве социальной политики. Литва изменила режим контроля за транзитными перевозками в Калининград

"Сумма компенсации работодателю за привлечение сотрудников из других субъектов страны увеличена более чем на 50 процентов – с 522 тысяч до 800 тысяч рублей, 500 тысяч рублей из которых сотрудник может направить на приобретение жилья, остальные средства – на переезд в Калининградскую область. При этом работодатель обязуется предоставить достойные условия труда и уровень заработной платы", — рассказали в министерстве.

По информации министерства социальной политики, программа повышения мобильности трудовых ресурсов направлена на поддержку отраслей и проектов, без которых невозможно экономическое развитие области.

"Задача — помочь бизнесу в трудоустройстве узкоспециализированных высококвалифицированных работников, это единичные специалисты, на которых в регионе, в том числе в силу его географической специфики, отмечается дефицит. Расширена не только категория участников программы, но и объем финансовой поддержки в рамках нее", — сообщила министр социальной политики области Анжелика Майстер.

Участниками могут стать предприниматели, реализующие различные инвестиционные проекты на территории Калининградской области, а также работодатели, занимающиеся грузовыми перевозками железнодорожным транспортом.

Ранее программа предусматривала поддержку предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере IT-технологий, инжиниринга, сельского хозяйства, по производству диодов, транзисторов, аккумуляторов, высокотехнологичного волокна. Они по-прежнему могут участвовать в кампании по релокации.

В ведомстве напомнили, что массовость не является главным приоритетом программы, но интерес к ней растёт. За 2020-2021 годы поддержкой воспользовались пять крупных компаний, которые привлекли более 50 работников из 28 регионов России. Из средств областного бюджета было направлено почти 11 миллионов рублей. В 2022 году соглашения о сотрудничестве подписаны уже с восемью работодателями.