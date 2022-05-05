МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Власти Новосибирской области со следующего года намерены ужесточать меры борьбы с ежегодными весенними пожарами из-за поджогов прошлогодней травы и мусора — планируется запретить любые палы и лишать господдержки фермеров, сообщил в четверг губернатор Андрей Травников. Губернатор заявил о ликвидации пожара на Сахалинской ГРЭС-2

Новосибирская область, как и другие сибирские регионы, весной сталкивается с проблемой ландшафтных пожаров, которые нередко переходят на хозяйственные постройки и жилые дома людей. К примеру, в этом году пенсионер, сжигая мусор на участке, непреднамеренно спалил свой дом.

"На сегодняшний день уже возбуждено три уголовных дела по факту пожаров в населенных пунктах. Большинство деревень пострадали из-за возгораний внутри населенных пунктов — грубо говоря, кто-то из соседей по сути сжег имущество своих односельчан. Больше 200 административных протоколов оформлено. Будем по максимуму привлекать к ответственности. Все силы сегодня мобилизованы", — сказал глава региона.

Он отметил, что ситуация с весенними пожарами в последние годы не поменялась, несмотря на то, что силы для их тушения пожаров увеличились. В связи с этим власти региона на следующий год готовят "более кардинальные меры".

"Подготовлено решение на будущий сезон… Вполне возможно, что особый противопожарный режим будем вводить в следующем году уже с 1 апреля, при этом будем полностью запрещать любые палы травы… Второе достаточно жесткое предложение, которое я высказал… Уже два года подряд мы лишаем мер господдержки регионального уровня фермеров, которые были привлечены к административной ответственности за выжигание травы. Возможно, со следующего года эта норма будет распространяться на всех землепользователей, независимо, привлечены ли они к административной ответственности или нет. Допустил возгорание на своих землях – господдержки не жди. Ну и, конечно, будем инициировать ужесточение мер ответственности, размеров штрафов за возгорания", — сказал губернатор.