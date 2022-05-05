МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, за первый квартал 2022 года составила 4,125 миллиарда долларов, что в 1,8 раза больше показателя годичной давности, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Enel выросла на 21,6%

Прибыль на акцию достигла 4,28 доллара против 1,94 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка увеличилась на 35% — до 21,836 миллиарда долларов.

За первый квартал компания добыла 12 миллионов тонн руды, что на 9,8% ниже показателя годичной давности. Производство нерафинированной стали сократилось на 7,4%, до 16,3 миллиона тонн.

"Несмотря на геополитические обстоятельства, усугубляемые растущим инфляционным давлением во всем мире, компания ArcelorMittal продемонстрировала высокие результаты в первом квартале. Это свидетельствует об устойчивости нашей бизнес-модели, характеризующейся разнообразием географических направлений и категорий продукции", — отметил гендиректор ArcelorMittal Адитья Миттал (Aditya Mittal), слова которого приводятся в сообщении.

ArcelorMittal зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.