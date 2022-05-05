МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Санкции Запада против России наносят ущерб всем экономикам мира, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега. В Бразилии санкции против России назвали "наказанием всего мира"

Глава государства отметил в среду, что антироссийские санкции, введенные США, "затрагивают всех нас. У правительств многих стран нет другого выбора, кроме как повышать цены на нефтепродукты".

Никарагуа прикладывает "огромные усилия", чтобы сдержать повышение цен на топливо, мобилизуя значительные ресурсы, которые могли бы быть использовать для социальных программ, подчеркнул президент.

По мнению Ортеги, Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию с помощью вооруженного конфликта. Единственным выходом из сложившейся ситуации, заметил глава государства, является диалог.