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https://1prime.ru/state_regulation/20220505/836826204.html
В Никарагуа оценили последствия антироссийских санкций
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Санкции Запада против России наносят ущерб всем экономикам мира, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега. Глава государства отметил в среду, что антироссийские санкции,... ПРАЙМ, 05.05.2022
экономика, мировая экономика, новости, никарагуа, запад, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Санкции Запада против России наносят ущерб всем экономикам мира, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.
Глава государства отметил в среду, что антироссийские санкции, введенные США, "затрагивают всех нас. У правительств многих стран нет другого выбора, кроме как повышать цены на нефтепродукты".
Никарагуа прикладывает "огромные усилия", чтобы сдержать повышение цен на топливо, мобилизуя значительные ресурсы, которые могли бы быть использовать для социальных программ, подчеркнул президент.
По мнению Ортеги, Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию с помощью вооруженного конфликта. Единственным выходом из сложившейся ситуации, заметил глава государства, является диалог.