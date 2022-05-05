МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам апреля ускорилась до 69,97% с 61,14% месяцем ранее, сообщает Институт статистики страны. Годовая инфляция в Казахстане ускорилась в апреле

"Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в апреле до 69,97%", — говорится в сообщении. В нем указывается, что только за апрель рост потребительских цен составил 7,25%.

Центробанк Турции в этом году держит учетную ставку неизменной — 14%. Глава регулятора вскоре после апрельского сохранения ставки на этом уровне заявил об ожиданиях, что инфляция в стране начнет снижаться после мая. В апреле же ЦБ повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 42,8% с прежних 23,2%.

В ушедшем году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%. И в наступившем году лира тоже постепенно ослабляется — если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, в конце марта — 14,5 лиры, а к концу апреля — 14,8 лиры.

При этом обвал курса турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры. Ряд экспертов выражал опасения, что такая ситуация может вызвать резкий скачок безработицы. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган также заявлял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в скорейшем времени.