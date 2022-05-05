МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Рынки позитивно оценили сдержанность ФРС США в деле ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), однако эффективность американского регулятора в борьбе с инфляцией остается под вопросом, полагают эксперты. Доллар усиливает укрепление на итогах заседания ФРС США

На заседании 3-4 мая ФРС единогласно повысила процентную ставку по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта, до 0,75-1% годовых и объявила о сокращении баланса с 1 июня. Решение было ожидаемо рынком. В то же время на плановый темп сокращения баланса (95 миллиардов долларов в месяц) ФРС планирует выйти не сразу, а через 3 месяца, пока он составит 47,5 миллиарда долларов.

Главные пункты выступления главы ФРС Джерома Пауэлла: регулятор "активно не рассматривает" повышение ставки на 0,75 процентного пункта (рынок считал это высоковероятным для следующего заседания), американская экономика и рынок труда очень сильны, что дает хорошие шансы на "мягкую посадку" (замедление инфляции без перехода к рецессии), есть ожидания, что инфляция вскоре начнет стабилизироваться, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

"Впервые с осени прошлого года по итогам заседания ФРС рынок не увидел демонстрации более жесткой позиции от регулятора, чем это уже было заложено в ожидания. Это было воспринято весьма позитивно. Рыночные ожидания ставки ФРС на конец года сместились в диапазон 2,25-2,75% против 2,75-3% накануне. Американские фондовые индексы прибавили 2,8-3,2%. Индекс доллара скорректировался вниз с 20-летних максимумов. Возможно, пик ожиданий ужесточения ДКП ФРС уже пройден, хотя с уверенностью об этом можно будет говорить лишь после того, как начнет проявляться замедление инфляции", — комментирует она.

Для ФРС будет важно удержать долгосрочные инфляционные ожидания от дальнейшего роста, что важно для динамики номинальных ставок – именно поэтому дан четкий сигнал по действиям на июнь-июль, комментирует ситуацию директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. Однако рост процентных ставок сам по себе бьет по темпам экономического роста, располагая к временной рецессии, поясняет Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций". Поэтому усиление риска рецессии может заставить ФРС начать снижение ставок уже в 2023 году, добавляет он.

Что касается инфляции, то в США цены растут на 8,5% в год, это максимальный уровень за десятилетия, и пока повышение учётной ставки в мае на 0,5 п.п. и даже ее прогноз на уровне 2,75% к концу года выглядят недостаточными и запоздалыми мерами ФРС, комментирует инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "Нынешняя динамика цен немыслима для США: таргетом монетарных властей долгие годы было 2%. Понятно, что для победы над инфляцией реальные процентные ставки должны быть положительными, как в 80-х годах прошлого века, а не глубоко отрицательными как сейчас", — резюмирует он.