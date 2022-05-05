МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 апреля, увеличилось на 19 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 200 тысяч, сообщило министерство труда страны. Маск получит от инвесторов 7,14 миллиарда долларов на покупку Twitter

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя лишь до 182 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 181 тысячи со 180 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 8 тысяч — до 188 тысяч — с уровня предшествовавшей недели, показатель которой был пересмотрен до 180 тысяч с 179,75 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 апреля, упало на 19 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,384 миллиона человек. Это самый низкий показатель с января 1970 года. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,403 миллиона с 1,408 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.