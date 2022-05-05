МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В четверг министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр заявил, что Франция сталкивается с серьезными экономическими трудностями из-за роста цен на сырье и инфляции. Решение "Газпрома" по "Северному потоку-2" ускорит развитие Ленобласти

"Мы сталкиваемся с серьезными экономическими трудностями. Самое сложное еще впереди… Сейчас растут цены на сырье, происходит новая инфляция, которая сейчас является первым предметом экономической озабоченности", — приводит слова министра телеканал BFMTV.

Ранее во французском профсоюзе Mobilians сообщили о том, что Франция ожидает новое повышение цен на топливо в случае введения запрета на импорт российской нефти в страны Евросоюза.

Инфляция во Франции за год достигла 4,8%, цены на энергоносители увеличились на 26,6%, следует из данных Национального института статистики и экономических исследований (Insee) от 29 апреля.