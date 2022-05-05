МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Европейский союз выступает за скорейшее начало инвестиций и реформ на Украине для присоединения страны к сообществу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам Варшавской донорской конференции для нужд Украины. Германия призвала страны-кандидаты в ЕС поддержать санкции против России

Фон дер Ляйен выразила желание ЕС приступить к подготовке Украины в ближайшее время.