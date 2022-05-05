2022-05-05T16:25:53+03:00
2022-05-05T16:25:53+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220505/836830736.html
Еврокомиссия заявила о готовности принять Украину в ЕС
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Европейский союз выступает за скорейшее начало инвестиций и реформ на Украине для присоединения страны к сообществу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам... ПРАЙМ, 05.05.2022
экономика, новости, украина, ес, еврокомиссия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Европейский союз выступает за скорейшее начало инвестиций и реформ на Украине для присоединения страны к сообществу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам Варшавской донорской конференции для нужд Украины.
Фон дер Ляйен выразила желание ЕС приступить к подготовке Украины в ближайшее время.