МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. США установили срок сворачивания финансовых операций с попавшими под санкции "дочками" Сбербанка в Казахстане и Европе до 12 июля 2022 года, говорится в генеральной лицензии, обнародованной в четверг американским минфином. Телеканал CNN сообщил о планах США по закупке нефти

В соответствии с документом, "все операции, необходимые для прекращения сделок с участием Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG, либо Sberbank (Switzerland) AG (вместе именуемые как заблокированные дочерние компании Сбербанка), а также любых юридических лиц, в которых эти предприятия напрямую или опосредованно владеют долей 50 или более процентов, разрешаются до 00.01 12 июля 2022 года".

Кроме того, минфин США выпустил отдельную лицензию, предписывающую завершить в аналогичные сроки финансовые операции с Амстердамским торговым банком, который зарегистрирован в Нидерландах. Амстердамский торговый банк является дочерней структурой Альфа-Банка.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.