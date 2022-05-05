МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Делистинг депозитарных расписок "Газпрома" должен состояться 31 мая, сообщила компания. США установили срок сворачивания операций с "дочками" Сбербанка

"ПАО "Газпром" ожидает, что делистинг депозитарных расписок, представляющих акции компании, вступит в силу с 8.00 (GMT) 31 мая 2022 года", — говорится в сообщении компании.

"Газпром" ранее заявлял, что кабмин РФ не разрешил компании продолжать обращение депозитарных расписок за пределами страны. Действие механизма размещения его американских депозитарных расписок будет прекращено с 3 августа.

В середине апреля президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: которые торгуются за рубежом компании, и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. Регулятор также сообщил, что запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов начинает действовать с 27 апреля.