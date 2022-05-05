МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. В рамках мер против России Япония заморозит активы 140 лиц и расширит экспортные ограничения на компании, связанные с военным сектором, передает агентство Рейтер, заявил Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фондовые рынки США упали на 2-4%

"Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил в четверг, что 140 человек будут добавлены в российский список заморозки активов, а экспортный запрет будет распространен на российские военные компании", — говорится в сообщении агентства.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.