МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" направил заявление в правительство РФ для продолжения обращения своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) за пределами России, сообщила компания. Регулятор Германии начинает заполнять крупнейшее газохранилище страны

"ПАО "Новатэк" направило в установленном порядке заявление для продолжения обращения ценных бумаг компании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент обращение ГДР компании на Лондонской бирже продолжается.

Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.