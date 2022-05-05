МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу 6 мая обсудят шестой по счету пакет санкций против России, который ранее предложила Европейская комиссия, следует из повестки заседания. Регулятор Германии начинает заполнять крупнейшее газохранилище страны

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предложенный ЕК пакет санкций будет включать отключение от SWIFT Сбербанка и еще ряда крупных российских банков, а также запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов, индивидуальные санкции, поэтапный запрет на импорт российской нефти.

"Завтра в повестке COREPER II (Совет постпредов ЕС — ред.): шестой пакет санкций", — указывается в документе.

Постоянные представители стран ЕС должны единогласно согласовать предложенный ЕК комплекс санкций, после чего будет запущена техническая процедура их утверждения. По окончании процедуры санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу.

На заседании в среду единогласно согласовать пакет санкций постпредам ЕС не удалось.