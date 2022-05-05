МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции в отношении Evraz, говорится в сообщении британского МИД. Курс фунта стерлингов к доллару упал ниже 1,24 доллара

"Сегодня правительство Великобритании объявило, что Evraz plc подверглась санкциям. Сталелитейная и горнодобывающая компания работает в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что Evraz производит 28% всех российских железнодорожных колес и 97% железнодорожных путей в России, и это "имеет жизненно важное значение, поскольку Россия использует железную дорогу для доставки ключевых военных грузов и войск к линии фронта на Украине".

"Сегодняшнее замораживание активов означает, что ни один гражданин Великобритании или компания не могут вести с ними дела", — указали в МИД.

На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1,6 тысячи российских физических и юридических лиц.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.