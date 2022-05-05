МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Экономические отношения Молдавии и России почти полностью заблокированы по вине Кишинева, хотя их необходимо налаживать, заявил экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза Игорь Додон. Болгария попросить Еврокомиссию отсрочить эмбарго на российскую нефть

"Экономические отношения с Россией практически полностью заблокированы по вине молдавской стороны, ситуация очень сложная, я надеюсь, что она не станет хуже. Если Молдавию включат в список недружественных стран, то любые сделки с Россией прекратятся", — заявил Додон в эфире телеканала Publika TV.

По его словам, с Россией необходимо дружить, поскольку конфликт в регионе закончится, и странам нужно будет вновь садиться за стол переговоров. Он считает, что Кишиневу стоило бы уже сейчас начать налаживать отношения с Москвой.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республика полностью поддержала финансовые санкции против России.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.