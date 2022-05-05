Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции
Премьер-министры Беларуси и России сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в четверг по телефону западные санкции и реализацию договорённостей в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщили в белорусском правительстве.
"Премьер-министры Беларуси и России сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и подчеркнули важность выработки совместных решений по всем направлениям взаимодействия на фоне санкционного давления", — говорится в сообщении белорусского кабмина в Telegram.
В правительстве Белоруссии отметили, что основное внимание стороны уделили "реализации договоренностей в области топливно-энергетического комплекса, импортозамещения, промышленности и других сферах".
Премьеры РФ и Белоруссии "обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы и подчеркнули нацеленность на дальнейшее укрепление союзнических отношений во всех сферах", отметили в кабмине.