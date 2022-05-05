МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Германия и ряд других стран Евросоюза просят внести изменения в подготовленный Еврокомиссией проект шестого пакета санкций против России, сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники. Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции

Так, Берлин просит, помимо прочего, ужесточить меры в отношении Сбербанка, а также ограничить сотрудничество с Россией в сфере мирного атома.

Предложенный ЕК пакет предполагает отключение Сбербанка от Swift. Какие более жесткие меры предлагает Берлин, агентство не уточняет, но отмечает, что ЕК не планирует запрещать бизнес со Сбербанком и заморозку активов российского банка.

Кроме того, продолжаются споры по теме эмбарго на нефть. Венгрия и Словакия считают предложенные им исключения по этому вопросу недостаточными (возможность импорта нефти РФ в течение 20 месяцев, а не 6 месяцев, как остальным странам ЕС), а Чехия и Болгария хотят для себя таких же исключений. Также опасения по эмбарго на нефть высказывают Кипр, Мальта и Греция, поскольку считают, что их судоходные компании пострадают от этой меры.

Также Нидерланды и Германия просят исчерпывающего обоснования для запрета российских вещателей "Россия 24", "РТР Планета" и "ТВ-Центр". Чтобы ЕС нельзя было упрекнуть в том, что речь идет об ограничении свободы слова, "должно быть ясно, что эти вещатели являются пропагандистскими каналами", пишет агентство.

Как заявил ранее представитель российской делегации, участвовавшей в 49-й сессии Совета ООН по правам человека, Ярослав Еремин, страны Запада используют двойные стандарты в вопросах обеспечения права на доступ к информации, а некоторые из них объявили "крестовый поход" на российские СМИ. По его словам, против России развязана масштабная информационная война. Говоря о спецоперации на Украине, Еремин заявил, что разрушенные украинскими вооруженными силами и националистическими формированиями объекты западные СМИ выдают за последствия российской военной операции, тиражируя фейки о якобы неизбирательных бомбардировках украинских городов.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.