МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Евросоюз в целом не готовы принять и реализовать предложенные Еврокомиссией санкции в отношении российской нефти, отметив, что страны-члены ЕС должны быть подготовлены к таким мерам. Ряд стран Евросоюза просят изменить новый пакет антироссийских санкций

Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, в котором заявил, что Будапешт не может поддержать план санкций ЕС против РФ "в его нынешней форме".

"Ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией. Санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех странах-членах", — говорится в письме, его текст имеется в распоряжении газеты Financial Times.

Орбан отметил, что предлагаемые санкции потребуют от Венгрии "серьезной модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации наших нефтеперерабатывающих мощностей". Премьер-министр также отметил, что санкции "отвлекли необходимые национальные ресурсы на избыточные инвестиции в ископаемое топливо", в то время как соответствующее финансирование от ЕС доступно Венгрии только на бумаге.

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, в срок до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.

При этом, по данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Еврокомиссия настаивает на введении эмбарго на российскую нефть, ей придется нести ответственность за "исторический провал в процессе евроинтеграции".

"Если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения, ей придется нести полную ответственность за исторический провал в процессе евроинтеграции", — сказал Орбан газете Financial Times.

Он добавил, что предложенные Еврокомиссией санкции против РФ приведут к дальнейшему росту цен на энергоносители без каких-либо смягчающих мер со стороны ЕС.

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.

По данным СМИ, в среду постпредам стран ЕС согласовать эмбарго не удалось, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного эмбарго официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые две хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.