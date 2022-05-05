МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Россия и Эквадор продолжают работу над совместными проектами в сфере инфраструктуры и энергетики, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. Биткоин подешевел на десять процентов

"Мы встречаемся с профильными министрами, задействованными в совместных проектах, проводятся видеопереговоры между Россией и Эквадором по сотрудничеству в сфере электроэнергетики, по вопросу возможного строительства железной дороги", — сказал он.

Идут испытательные работы в рамках проекта ГЭС "Тоачи Пилатон", для которого Россия поставляла оборудование. Ее запуск ожидается позднее.

Посол также сообщил, что продолжается работа с российскими специалистами по проекту восстановления русла реки Кока, пострадавшего в результате естественной эрозии.