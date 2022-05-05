МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал беспределом и грабежом захват Западом российских активов. Орбан заявил, что Евросоюз в целом не готов принять новые санкции

"Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада. Если кто-то здесь не в курсе, проинформирую, что помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к специальной военной операции не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

"О каком международном праве вы говорите? Это даже не выдуманный вами порядок, основанный на правилах. Это даже не колониализм. Это не что иное, как элементарный беспредел и грабеж. Так что сегодня просто сброшены маски", — подчеркнул он.

При этом постпред назвал происходящее вокруг Украины прокси-войной коллективного Запада против России, который готовился заранее к экономической войне против Москвы.

"Сегодня — это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России", — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

"И если говорить о мировой войне, то она, несомненно, ведется сегодня в экономической области. У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того", — добавил он.