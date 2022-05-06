МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Обеспечение российского рынка полупроводниками и электроникой в обход официальных изготовителей может заменить продукцию ушедших иностранных компаний, рассказал РИА Новости заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе "Сколтеха" по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов. Росздравнадзор рассказал, как идут поставки лекарств в российские аптеки

"Официально предприятия, которые минимально завязаны на американских и европейских технологиях, могут поставлять в Россию продукцию, однако сомневаюсь, что кто-то будет открыто рисковать. Другими словами, в текущих условиях основной формой поставок станет "серый" импорт, максимально защищенный от публичности и возможности отслеживания через открытые реестры", — считает эксперт.

В конце февраля Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на источник написало, что тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — один из лидеров по изготовлению микросхем в Азиатско-Тихоокеанском регионе — прекратил поставки своей продукции в Россию. Кроме того, по сообщению СМИ, TSMC остановил производство разработанных в России процессоров марки "Эльбрус" и "Байкал".

На данный момент, отмечает эксперт, многие государства запустили процессы внедрения цифровых технологий в разные сферы и закупают электронную технику. Это, поясняет он, стало причиной появления множества логистических цепочек, в том числе проходящих и через Россию: производитель может их отследить, однако сделать это будет довольно сложно. Более того, добавляет Сиволобов, существуют специализированные рынки, где можно приобрести "серый" товар.

"Конечно, объемы таких поставок будут ощутимо меньше, чем раньше, цены вырастут на размер комиссии, товарный ассортимент сузится, а техническая поддержка и гарантийные обязательства станут головной болью покупателей. В то же время полностью перекрыть такой канал невозможно", — заключил эксперт.