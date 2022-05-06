МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем, чему поспособствовали несколько факторов, среди которых ключевые — более выгодная цена и риск новых отключений потребителей, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. В России оценили, насколько значимы недопоставки по "Северному потоку-2"

"С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней. Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза. Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля", — рассказал эксперт.

Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в апреле снизился на 24% по сравнению с мартом и составил 11,6 миллиарда кубометров, следует из данных компаний. Поставки упали по нескольким основным маршрутам, в частности по украинскому и по газопроводу "Ямал-Европа" через Польшу, свидетельствовали данные операторов ГТС.

Более того, в конце апреля "Газпром" полностью остановил экспорт в Болгарию и Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Однако Европа после этого повысила импорт российского газа и частично его перераспределила. Например, Варшава сначала задействовала физический реверс газа из Германии, а потом виртуальный из Италии и Франции.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ

По мнению Белогорьева, рост поставок российского газа стал следствием сочетания разных факторов. Одним из ключевых можно назвать снижение контрактных цен на газ "Газпрома" в мае, которые реагируют на спотовые цены в Европе с задержкой в один месяц. В апреле газ компании продавался на основе цен с привязкой к самым высоким в этом году мартовским котировкам, в то время как на спотовом рынке они были более привлекательны. Майские же цены "Газпрома" основаны на этих апрельских котировках.

Второй ключевой фактор — подготовка ряда стран ЕС к возможности полной остановки поставок из России из-за несогласия платить за газ в рублях. "Та же Финляндия должна внести очередную оплату до 20 мая, и с 21 мая может остаться без российского газа", — говорит Белогорьев.

Рост поставок говорит, с одной стороны, о том, что покупатели слабо верят в возможность дальнейшего снижения цен, скорее, наоборот, опасаются их роста, а потому нет экономического смысла откладывать закачку газа в ПХГ. С другой стороны, после экстренного совещания министров энергетики стран ЕС в начале мая усилились опасения, что Евросоюз может пойти единым фронтом на жесткую конфронтацию с "Газпромом" в отношении перехода оплаты за газ в рубли, добавляет эксперт.

"Поэтому вполне естественно желание запастись в оставшиеся две недели как можно большим объемом российского газа. Иными словами, наблюдаемый рост носит конъюнктурный, а потому неустойчивый характер. Даже если России и ЕС удастся преодолеть в мае "рублевый" кризис, летом, скорее всего, поставки снизятся", — заключает он.

НОВАЯ СХЕМА ОПЛАТЫ

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа, и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — "Газпромом".

Из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему "Газпром" 27 апреля остановил поставки в адрес этих стран. В тот же день агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что 10 европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четверо уже расплатились за газ рублями. Агентство также уточняло, что новые отключения европейских потребителей вероятны во второй половине мая, когда должны будут проводиться следующие платежи.