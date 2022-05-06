МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ РФ В АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 44,5 ПУНКТА С 38,1 ПУНКТА В МАРТЕ — S&P GLOBAL
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220506/836836396.html
Продовольственный кризис
Генсек ООН призвал вернуть Россию на мировые рынки
Повышение цен в России
Экономист назвал товары, которые подешевеют первыми
Пандемия коронавируса
Ученые обещают новые волны пандемии из-за новых вариантов "омикрона"
Торги
Нефть дорожает в пятницу утром на опасениях дефицита
Пенсии
Россиянам автоматически проиндексируют пенсии
Курсы валют
Назван оптимальный курс рубля для баланса экспорта и импорта России
Спецоперация России на Украине
Стало известно об участии польских кадровых военных в боях на Украине
Мировая экономика
Инвестстратег объяснил, почему рост цен не в силах сдержать даже США
Экономика в период санкций
Эксперт объяснил, что может дать России "серый" импорт полупроводников
Газовые отношения РФ, Украины и ЕС
"Баланс не сходится". Польша пошла по украинскому газовому пути
Газовый вентиль
Евросоюз наращивает импорт российского газа взрывными темпами
Северный поток-2
В России оценили, насколько значимы недопоставки по "Северному потоку-2"
Банки
Эксперты выяснили, как часто россияне гасят кредиты за счет займов в МФО
Украинский кризис
Американский генерал предложил НАТО создать бригады для боев с Россией
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ РФ В АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 44,5 ПУНКТА С 38,1 ПУНКТА В МАРТЕ — S&P GLOBAL
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220506/836836396.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.