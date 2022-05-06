2022-05-06T09:07:01+03:00

2022-05-06T09:07:01+03:00

2022-05-06T09:07:01+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220506/836836396.html

Индекс деловой активности России в сфере услуг вырос в апреле

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ РФ В АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 44,5 ПУНКТА С 38,1 ПУНКТА В МАРТЕ — S&P GLOBAL Новость дополняется ПРАЙМ, 06.05.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60