РИМ, 6 мая — ПРАЙМ. Председатель Европарламента Роберта Метсола признала в интервью Corriere della Sera, что принимать антироссийские санкции трудно и призвала добиться нулевой энергетической зависимости Евросюза от России. Ряд стран Евросоюза просят изменить новый пакет антироссийских санкций

Она отметила, что "санкции всегда трудно принимать" и "то, что мы сделали до сих пор, не имеет прецедентов".

"Европейский парламент первым заявил о том, что мы должны добиться нулевой энергетической зависимости от России. В каждой стране — своя реальность, некоторые более зависимы, чем другие. Но нулевая зависимость должна быть приоритетной целью, поскольку Москва слишком долго эксплуатировала потенциальные разногласия между нами", — сказала она.

Председатель Европарламента также поддержала вступление Украины в ЕС. По ее мнению, "страна, где 97% хотят вступления в ЕС и ведут войну с этой мечтой в голове, не может быть отвергнута и должна иметь возможность двигаться вперед шаг за шагом".