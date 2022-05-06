МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Экспорт товаров из Финляндии в Россию в марте упал в годовом выражении на 42%, импорт вырос на 63% за счет никелевого сырья, выросшего по сумме в более чем 5 раз, сообщает таможня Финляндии. Иранские производители автозапчастей могут наладить экспорт в Россию

В Финляндии в городе Харьявалта расположен крупнейший зарубежный актив российского "Норильского никеля" — Norilsk Nickel Harjavalta, он выпускает никель из российского сырья.

Стоимость экспорта товаров из Финляндии в Россию в марте 2022 года упала на 42% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составила 184,4 миллиона евро. Стоимость импорта Финляндии из России в марте выросла на 63% по сравнению с мартом 2021 года из-за резкого роста цен на импорт и составила 1 миллиард евро.

Наиболее значительное падение в экспорте (минус 64%) произошло в категории "Машины, механические устройства и их части", на которую ЕС наложил большинство экспортных санкций.

Что касается импорта из России, то наиболее значительное падение коснулось нефти. Стоимость импорта сырой нефти снизилась на 45%, а количество сырой нефти — на 70%. Импорт нефти был замещен в основном завозом из Норвегии, уточняют на таможне. Что касается других товарных категорий импорта из России, то в марте значительного снижения в стоимостном выражении пока не произошло. Наиболее заметное увеличение импорта коснулось никеля и никелевых изделий. Их стоимость увеличилась на 175,2 миллиона евро, или на 456% по сравнению с прошлым годом. Второй по величине прирост произошел в стоимости импорта природного газа — 111,8 миллиона евро, или на 282%.

Третье место по величине роста занимает стоимость импорта нефтепродуктов — 95,6 миллиона евро, или на 180%. Стоимость импорта электроэнергии в марте выросла на 257%.

"В марте импорт из России также увеличился по сравнению с февралем этого года, несмотря на значительное снижение импорта сырой нефти. По предварительным данным наших систем таможенного оформления, в апреле импорт природного газа из России составил 116,4 миллиона евро, а импорт никеля — 126,9 миллиона евро. В настоящее время это самые значительные статьи импорта из России. Из-за высоких цен даже в апреле этого года импорт из России превысил показатели апреля 2021 года", — приводится в сообщении цитата представителя таможни Олли-Пекки Пенттиля.

В течение первой-девятой недель 2022 года из российских портов в Финляндию прибывало в среднем около 22 судов в неделю. В течение 10-16 недель средний показатель снизился до семи судов. На 17-й неделе в Финляндию прибыло шесть судов. Эмбарго в отношении российских судов, начавшееся 17 апреля 2022 года, оказало лишь незначительное влияние на импорт Финляндии, уточнили на таможне.

На финско-российской границе в марте 2022 года прибытие груженых железнодорожных вагонов (13 955) сократилось на 32% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В апреле 2022 года количество груженых железнодорожных вагонов снизилось на 65% по сравнению с прошлым годом, и в Финляндию из России прибыло 7 973 груженых железнодорожных вагона. Воздушное сообщение между Финляндией и Россией отсутствует.