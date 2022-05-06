МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Минпромторг России утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации приказу, в перечень входят 96 пунктов. Эксперт объяснил, что может дать России "серый" импорт полупроводников

Отмечается, что отношении указанных товаров не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса РФ "при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия".

В частности, Минпромторг разрешил параллельный импорт в Россию музыкальных инструментов и комплектующих к ним, следует из текста приказа.

Согласно приказу, в перечень вошла продукция таких брендов, как "Pirastro, Pyramid, Hofner, Larsen Strings, Savarez, Seiler, C. Bechstein, Petrof, Buffet-Crampon, A. Courtois, B&S, Besson, W. Schreiber, Bulgheroni, Meinlschmidt, Jürgen Voigt, Hans Hoyer, DiMarzio, Smiger, Graph Tech, D'Addario, Fender, Qu-Bit EIectronix".

В перечень также вошли железнодорожные локомотивы или моторные трамвайные вагоны, подвижной состав и их части. Также, разрешён параллельный импорт путевого оборудования и устройств для железных дорог или трамвайных путей, механическое сигнальное оборудование всех видов.

Уточняется, что среди зарубежных предприятий, выпускающих соответствующую продукцию, получившую разрешение на параллельный импорт, польское Dellner Sp.z.o.o., немецкий Alfred Heyd Gmbh und Co. KG, австрийский Welser Profile GmbH, а также чешские компании ITT Holdings Czech Republic и Bonatrans Group A.S.

Кроме того, министерство внесло в перечень некоторые виды металлургической продукции. В нем значатся, в частности, черные металлы, медь, алюминий, свинец, цинк, олово и изделия из них. Помимо этого, в перечень включены прочие недрагоценные металлы и металлокерамика, а также изделия из них.

Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ.

По словам главы министерства Дениса Мантурова, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширятся, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в РФ. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.