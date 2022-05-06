МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Индексация пенсий может произойти в ближайшее время, у правительства есть возможности реализовать такие меры, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Россиянам автоматически проиндексируют пенсии

"Исходя из поручения президента, думаю, что (индексация пенсий пройдёт — ред.) в скором времени, но это мое предположение", — подчеркнул Нилов.

Как напомнил депутат, президент РФ Владимир Путин ранее попросил парламент отработать механизмы в связи с возможными решениями об индексации всех социальных пособий. "У правительства временно есть право индексировать пенсии, повышать МРОТ, прожиточный минимум и социальные выплаты", — добавил он.

Глава комитета также отметил, что информации о проценте, на который могут быть проиндексированы пенсии, пока нет.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Решение об автоматической индексации пенсий россиянам может быть принято позже, считает член комитета по соцполитике Госдумы Светлана Бессараб.

"Было поручение президента нашему правительству с учетом роста инфляции подготовить предложение о повышении минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пособий, пенсий. Можем предположить, что такое решение может быть принято во втором квартале", — сообщила Бессараб РИА Новости.

При этом она напомнила, что на протяжении длительного периода времени при работе на цифровой платформе пенсионный фонд производит все действия по выплатам автоматически, без сбора справок и другой информации от получателей.