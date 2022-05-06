МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ за первый квартал текущего года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,27 триллиона рублей, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС) России. ФНС России опровергла информацию о нежданных визитах налоговиков

"За первый квартал 2022 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 8,27 триллиона рублей, что на 39%, или 2,3 триллиона рублей, больше, чем в январе-марте 2021 года. Без нефтегазовых доходов поступления составляют 6,09 триллиона рублей, что на 29%, или 1,38 триллиона рублей, выше показателей прошлого года", — сообщает ведомство.

Поступления в федеральный бюджет в первом квартале 2022 года составили 4,85 триллиона рублей, что на 44,8%, или 1,5 триллиона рублей больше, чем в январе-марте 2021 года. В консолидированные бюджеты регионов с начала 2022 года поступило 3,4 триллиона рублей, что на 31%, или 810 миллиардов рублей, больше показателей аналогичного периода прошлого года.

"В основном рост поступлений обеспечен мировой конъюнктурой на нефть и газ. Так, по налогу на добычу полезных ископаемых поступления за январь-март 2022 года составили 2,67 триллиона рублей, что превышает показатели 2021 года на 1,3 триллиона рублей", — отмечается в сообщении.

Положительную динамику продемонстрировали и другие виды налогов. Так, по НДС в федеральный бюджет поступило 1,7 триллиона рублей, что на 299 миллиардов рублей больше, чем в первом квартале 2021 года. По налогу на прибыль организаций перечислено 435 миллиардов рублей, что на 171,4 миллиарда рублей больше января-марта прошлого года.

"В консолидированных бюджетах регионов отмечается рост поступлений по НДФЛ, традиционно формирующий их значительную часть. В указанный период они составили 35% доходов. В рублевом выражении это 1,19 триллиона рублей, что на 241 миллиард рублей выше аналогичных показателей 2021 года". — сообщает ФНС.

"Высокий рост поступлений во все уровни бюджетной системы РФ общим увеличением экономической и деловой активности организаций, в том числе объемов реализации, высокой динамикой роста цен производителей в нефтегазовой отрасли. Также на динамику оказало влияние совершенствование налогового администрирования", — поясняет ведомство.