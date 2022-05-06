МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Сломить российскую экономику оказалось не так просто: она постепенно встает на ноги. Финансовая паника улеглась, россияне снова свободно тратят деньги. О том, почему надежды Запада не оправдались, рассказало издание The Economist. Инвестстратег объяснил, почему рост цен не в силах сдержать даже США

Газета пишет о том, что в начале апреля они уже указали на предварительные свидетельства того, что российская экономика опровергает прогнозы о неминуемом крахе, несмотря на беспрецедентные санкции, введенные западными странами. Полученные недавно данные подтверждают эту точку зрения, пишет The Economist.

"Рубль, которому помогли меры контроля над движением капитала и высокие процентные ставки, сегодня обладает такой же стоимостью, как и до начала российской спецоперации на Украине в конце февраля. Россия, похоже, вовремя осуществляет все выплаты по облигациям в иностранной валюте", отмечает издание.

По мнению The Economist, реальная экономика тоже оказалась удивительно жизнестойкой. Да, розничные цены в России с начала года выросли на 10 с лишним процентов, поскольку обесценивание рубля на начальном этапе привело к удорожанию импорта и к сокращению поставок из-за ухода многих западных компаний. Растет и количество фирм, которые запаздывают с выплатой зарплат.

"Однако меры по поддержанию экономической активности в России в режиме реального времени в основном действуют. Совокупное потребление электроэнергии снизилось совершенно незначительно. После недолгого мартовского затишья россияне снова стали свободно тратить деньги в кафе, барах и ресторанах, о чем свидетельствует статистика Сбербанка, являющегося самым крупным в России. 29 апреля Центробанк понизил ключевую процентную ставку с 17 до 14%. Это свидетельствует о том, что начавшаяся в феврале финансовая паника понемногу улеглась. Российская экономика, несомненно, сокращается, но прогнозы некоторых экономистов о 15-процентном сокращении ВВП в этом году начинают казаться чрезмерно пессимистическими", отмечает издание.

Российская экономика была довольно закрытой и до начала спецоперации, а это снижает эффект от санкций, отмечает The Economist. Но главная причина стойкости российской экономики имеет отношение к энергоресурсам. С начала конфликта на Украине Россия экспортировала морем и по трубопроводам ископаемого топлива как минимум на 65 миллиардов долларов, о чем сообщает финский аналитический "Центр исследований энергетики и чистого воздуха". В первом квартале 2022 года доходы государства от продажи углеводородов увеличились более чем на 80% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 4 мая Еврокомиссия предложила ввести запрет на весь импорт российской нефти, который начнет действовать в полной мере к концу года. До этого времени российская экономика будет функционировать довольно неплохо.