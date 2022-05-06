МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Дискуссия в Европейском союзе по шестому пакету санкций против России продолжается, в Еврокомиссии уверены, что удастся достичь согласования, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Ряд стран Евросоюза просят изменить новый пакет антироссийских санкций

Он отметит, что "цель санкций — нанести максимальный урон Кремлю… при этом минимизировать последствия для ЕС и остального мира". Для решения этой задачи необходимо продолжить дискуссии, сказал Мамер, отвечая на вопрос о несогласии Венгрии с новым пакетом санкций, который предусматривает поэтапное эмбарго на закупки нефти из РФ.