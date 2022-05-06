МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в апреле немного снизились после того как в марте достигли рекорда как минимум с 1990 года, то есть с самого начала расчёта соответствующего индекса, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"В апреле 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 158,5 пункта, что на 1,2 пункта (0,8 процента) ниже рекордного значения, зафиксированного в марте, однако на 36,4 пункта (29,8 процента) выше показателя за соответствующий период прошлого года. Снижение ИПЦФ в апреле было вызвано прежде всего резким падением подындекса цен на растительные масла, а также незначительным сокращением подындекса цен на зерновые", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на растительное масло упал на 5,7% к марту, или на 14,3 пункта, до 237,5 пункта (после того как в марте он подскакивал на 23,2%). Цены уменьшились на подсолнечное, пальмовое и соевое масло. А индекс цен на зерновые в апреле уменьшился на 0,7 пункта, или на 0,4%, до 169,5 пункта. Сильнее всего цены снизились на кукурузу (на 3%) и фуражные зерновые (1,8%). Снижение было связано с продолжающимися поставками урожая из Аргентины и Бразилии, поясняют в ФАО.

"В то же время подындексы цен на сахар, мясо и молочную продукцию продолжили умеренный рост", — добавляет организация. При этом "молочный" индекс растет восьмой месяц подряд. В апреле же он прибавил ещё 0,9%, или 1,3 пункта, достигнув 147,1 пункта. Сильнее всего выросли цены на сливочное масло, говорится в релизе.

Мясо же подорожало на 2,2%, или на 2,7 пункта, до рекордных 121,9 пункта. Дальнейшее укрепление этого индекса было обусловлено ростом мировых цен на мясо птицы, свинину и говядину.

Наконец, индекс цен на сахар также вырос и составил 121,8 пункта (рост на 3,9 пункта, или на 3,3%). Увеличению мировых котировок сахара все так же способствовал рост цен на этанол в Бразилии и дальнейшее укрепление бразильского реала по отношению к доллару.