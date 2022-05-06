МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Вторичный алюминий в малых количествах используется в черной металлургии, что незначительно сказывается на конечной цене производимой стали, заявили РИА Новости в "Алюминиевой ассоциации". Кабмин освободил некоторых металлургов от акциза на жидкую сталь

Накануне Минпромторг РФ получил письмо ассоциации черных металлургов "Русская сталь" (РС) с жалобой на производителей цветных металлов, которые, по ее мнению, по-прежнему используют внешние индексы в ценообразовании при поставках для нужд сталелитейщиков.

"При производстве стали для раскисления в основном используется вторичный алюминий, который в отличие от первичного может содержать примеси, например, в виде железа. При этом требуются минимальные объемы металла: около 2,9 килограмма на тонну стали рядовых марок…. Таким образом, потребление алюминия в сфере черной металлургии настолько незначительно, что вряд ли может оказывать существенное влияние на себестоимость производимой в стране стали", — заявили в "Алюминиевой ассоциации".

При этом там отметили, что на цене стали заметно отражается применение легирующих элементов в виде ферросплавов, ценообразование которых основывается на биржевых котировках. "Также стоит отметить, что черные металлурги закупают алюминиевые раскислители на тендерной основе, при этом цены фиксируются в рублях, а в тендерах участвуют около 80 производителей и поставщиков вторичного алюминия, что полностью исключает монополию на цену", — заключили в ассоциации.