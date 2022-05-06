МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Замглавы социального комитета палаты Елена Бибикова заявила, что в Совфеде ожидают предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат. В Госдуме рассказали, когда пройдет очередная индексация пенсий

"Мы ожидаем предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат во исполнение поручения президента РФ", — сказала сенатор.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, и попросил парламент самым тщательным образом отработать все механизмы.