В Совфеде ожидают предложения по индексации пенсий
Сенатор Елена Бибикова: Совфед ожидает ответ от правительства по вопросу повышения выплат
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Замглавы социального комитета палаты Елена Бибикова заявила, что в Совфеде ожидают предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат.
"Мы ожидаем предложения правительства по повышению пенсий и социальных выплат во исполнение поручения президента РФ", — сказала сенатор.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, и попросил парламент самым тщательным образом отработать все механизмы.