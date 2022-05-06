МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что потребители чаще всего обращаются на горячую линию ведомства для пострадавших от иностранных компаний с вопросами по несоответствию цен, таких жалоб более 60%, часто потребители также задают вопросы по отмене оплаченных заказов, возврату средств за отмененные авиарейсы, концерты и за подарочные сертификаты магазинов, которые уже не работают в РФ. Индекс потребительских настроений в США в апреле вырос хуже прогноза

С 12 марта Единым консультационным центром Роспотребнадзора проводится консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей, пострадавших от иностранных компаний. По данным ведомства на 1 мая было обработано более 31 тысячи звонков.

"Вопросы по несоответствию цены составили более 60% от всех обращений. Остальные вопросы потребителей распределились следующим образом — по отмене оплаченных заказов, оформленных через интернет, составили более 10% от всех обращений, возврат непродовольственных товаров, одежды и обуви — 8,3%, возврат средств за отменённые авиарейсы — 4,3%, претензии по технически сложному товару — 3,4%, возврат средств за отменённые туристические продукты — 2,6%, возврат денежных средств за подарочный сертификат, если магазин уже не работает в России — 2,2%", — заявила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что потребители также обращаются с вопросами о возврате средств за концерты, о различиях в цене при наличной и онлайн-оплате, а также в связи с отказом возврата средств по оплаченным подпискам на видеосервисы, образовательные циклы и развлекательные порталы.