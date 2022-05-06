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Керимов не владеет арестованной на Фиджи яхтой, заявил его помощник
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Сенатор Российской Федерации Сулейман Керимов не является владельцем яхты, которая, по данным СМИ, была арестована на Фиджи. Об этом сообщил "Прайм" парламентский помощник... ПРАЙМ, 06.05.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Сенатор Российской Федерации Сулейман Керимов не является владельцем яхты, которая, по данным СМИ, была арестована на Фиджи. Об этом сообщил "Прайм" парламентский помощник сенатора Алексей Красовский.
"Эта информация не соответствует действительности. У Сулеймана Керимова нет никакой яхты. Исчерпывающий перечень его имущества указан в декларации, ежегодно подаваемой в соответствие с действующим российским законодательством", — подчеркнул он.
В последнее время в российских и зарубежных СМИ неоднократно появлялись сообщения об аресте на Фиджи яхты Amadea, якобы принадлежащей находящемуся под западными санкциями Керимову. Сообщалось, что судно могло зайти в экономическую зону страны без надлежащего разрешения от соответствующих органов.
Между тем, зарегистрированным владельцем яхты является компания Millemarin Investment, юристы которой заявили, что подали заявку на временное пребывание на Фиджи.