МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Национального исследовательского центра "Перевозки и инфраструктура" Павел Иванкин считает, что разрешение Минпромторга РФ на параллельный импорт локомотивов и железнодорожной техники позволит временно обезопасить российских производителей этой продукции. Минпромторг России разрешил параллельный импорт электротехники

Минпромторг России подготовил перечень товаров для параллельного импорта и опубликовал его в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации. Список включает в себя 96 пунктов, в том числе железнодорожные локомотивы, путевое и сигнальное оборудование для железных дорог.

"Учитывая, что уровень импортонезависимости пока не достиг 100%, то данный шаг позволяет на переходный период обезопасить наших производителей. Процесс достижения полной импортонезависимости займет не менее 2,5 лет", — полагает Иванкин.

По словам эксперта, при этом удорожание по некоторым наименованием может достигать 50-100%. "Однако комплексное изделие (например, локомотив) подорожает не более, чем на 10-15%. Сильное удорожание приведет к снижению объемов производства", — заключил он.

Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.