РАТЭК: параллельный импорт повышает риск увеличения контрафактных товаров в России
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов заявил, что экспертиза от правообладателя торговой марки помогала определить контрафактную продукцию, импорт от неофициальных компаний несет риски для рынка.
Эксперт отметил важность понимания, что главной защитой от подделок всегда являлась экспертиза самого обладателя торговой марки, изготовителя. "В случае, когда импорт осуществляется какой-то другой компанией, всегда есть угроза того, что что-то можно не распознать, неоригинальную продукцию, или что на рынок попадут продукты, которые для этого рынка не предназначены: не соответствуют обязательным требованиям, которые установлены у нас в государстве", — подчеркнул Гуськов.
При оценке возможности импортозамещения, экспертом было отмечено, что соблюдение обязательных требований государства при параллельном импорте товаров важно. В частности, это касается электромагнитной совместимости и низковольтного технического регламента. Стоит учитывать и тот факт, что при подготовке продукции компания учитывает требования законодательства и особенности рынка страны.
"Процесс легализации параллельного импорта не должен ухудшить положение тех компаний, которые производят товары в России: это, как и российские бренды, так и международные. Это касается и компаний, которые осуществляют поставки собственной продукции по механизму прямого импорта", — рассказал Гуськов агентству РИА Новости. По мнению аналитика, надо защищать производство, которое находится внутри страны.
https://1prime.ru/state_regulation/20220506/836842594.html