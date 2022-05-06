МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов заявил, что экспертиза от правообладателя торговой марки помогала определить контрафактную продукцию, импорт от неофициальных компаний несет риски для рынка. Эксперт по перевозкам рассказал о важности параллельного импорта в России

Эксперт отметил важность понимания, что главной защитой от подделок всегда являлась экспертиза самого обладателя торговой марки, изготовителя. "В случае, когда импорт осуществляется какой-то другой компанией, всегда есть угроза того, что что-то можно не распознать, неоригинальную продукцию, или что на рынок попадут продукты, которые для этого рынка не предназначены: не соответствуют обязательным требованиям, которые установлены у нас в государстве", — подчеркнул Гуськов.

При оценке возможности импортозамещения, экспертом было отмечено, что соблюдение обязательных требований государства при параллельном импорте товаров важно. В частности, это касается электромагнитной совместимости и низковольтного технического регламента. Стоит учитывать и тот факт, что при подготовке продукции компания учитывает требования законодательства и особенности рынка страны.

"Процесс легализации параллельного импорта не должен ухудшить положение тех компаний, которые производят товары в России: это, как и российские бренды, так и международные. Это касается и компаний, которые осуществляют поставки собственной продукции по механизму прямого импорта", — рассказал Гуськов агентству РИА Новости. По мнению аналитика, надо защищать производство, которое находится внутри страны.