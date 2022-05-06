МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россияне в период с 25 апреля по 1 мая покупали непродовольственные товары почти 7 раз в неделю, в то время как неделей ранее — 6,4 раза, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. "Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро

"Майские праздники повлияли на покупательскую активность россиян в непродуктовом сегменте. По данным 9-й волны исследования (25 апреля — 1 мая), частота покупки непродовольственных товаров выросла до 6,9 раза в неделю", — говорится в материалах исследования. Там же добавляется, что на предыдущей волне исследования фиксировалась частота в 6,4 раза.

При этом средний чек в этом секторе увеличился на 7% и составил 573 рубля, а доля магазинов традиционной торговли в портфеле покупателей выросла до 31%.

Как отмечает холдинг, такой тренд вызван майскими праздниками, открытием дачного сезона и началом сезона отпусков. По данным специалистов, первые майские выходные (30 апреля — 3 мая) планировали провести дома или на даче 61% россиян, еще треть хотели отправиться на пикник. Доля тех, кто планирует провести дома или на даче выходные с 7 по 10 мая увеличилась до 73%.