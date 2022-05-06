МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Газовые турбины с точки зрения параллельного импорта — не самый удобный товар, поскольку изготавливаются под каждый проект индивидуально, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Европейская Электротехника" Илья Каленков. Россияне покупают непродовольственные товары почти семь раз в неделю

Перечень товаров для параллельного импорта был опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, он включает в себя 96 пунктов. Список подготовлен Минпромторгом РФ. В конце марта правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок.

Помимо прочего, в перечень вошли ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства, за исключением товаров, зарегистрированных в качестве медицинских изделий. В эту категорию входят и газовые турбины. В перечень вошли компании General Electric и Volvo.

"Газовые турбины General Electric с точки зрения параллельного импорта — не самый удобный товар. Как правило, турбины изготавливаются под конкретный проект по индивидуальному техническому заданию", — уверен Каленков.

Кроме того, он обратил внимание, что в данном случае нельзя забывать про пласт вопросов, связанных с гарантийными обязательствами, которые в ситуации параллельного импорта выполнять будет крайне сложно.

"Теоретически можно представить ситуацию, что кто-то завезет эту турбину в РФ. Но это дело очень непростое. Тут должна быть неформальная договоренность с производителем, что он согласен продать вот так "криво" турбину в Россию и готов нести гарантийные обязательства", — считает глава "Европейской Электротехники".

Сейчас в РФ газовые турбины большой мощности, от 110 мегаватт и выше, серийно не производятся. Это оборудование, основное на ТЭС с парогазовым циклом, пока импортируется. В настоящее время отечественные производители энергетического машиностроения развертывают серийное производство отечественных газовых турбин большей и средней мощности.