МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской газете "Никкэй" заявила о том, что ее страна в течение нескольких месяцев откажется от зависимости от российских энергоресурсов. Финская Kemira уходит из России

"В течение нескольких месяцев мы сможем отказаться от российских топливных ресурсов", — сказала премьер-министр.

"Если война не будет закончена, мы должны прекратить поставки энергии из России", — сказала Санна Марин.

Она высказала точку зрения о том, что нынешняя ситуация подталкивает к переходу на "зеленые" виды энергии.

"Это момент, когда (переход на "зеленую" энергию) реализуется быстрее, чем мы думали ранее. Премьер-министр подчеркнула важность перехода на возобновляемые виды энергии, такие как энергия ветра или солнца, развитие водородной энергетики и новых технологий.

Финляндия решила довести выбросы парниковых газов до нуля к 2035 году, это на 15 лет раньше, чем общие цели ЕС, отмечает издание.

Интервью приурочено к визиту премьер-министра Финляндии в Японию на будущей неделе.