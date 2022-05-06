МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером коррекционно снижается по отношению к евро, свидетельствуют данные торгов. Банк России проведет недельный аукцион репо 11 мая

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару растёт до 1,0591 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,054 доллара, курс доллара к иене — до 130,25 иены со 130,13 иены. А индекс доллара уменьшается на 0,37%, до 103,37 пункта.

Рост курс евро в пятницу обусловлен коррекцией. За последнее время евро сильно ослаб – за апрель европейская валюта подешевела к американской на 4,7%, а только в этот четверг курс евро опустился на 0,8%.

В итоге евро в дальнейшем будет продолжать дешеветь к доллару за счет ряда факторов, и один из них — различие темпов адаптации монетарной политики Европейского центробанка (ЕЦБ) и Федрезерва США к условиям высокой инфляции, сказал газете Wall Street Journal экономист Capital Economics Йонас Гольтерманн (Jonas Goltermann).

В среду американский регулятор повысил учетную ставку уже по итогам второго заседания подряд — до 0,75-1%, в то время как ЕЦБ подобных решений еще не принимал.

Кроме того, добавляет Гольтерманн, давление на евро оказывают и перспективы ухудшения экономической ситуации, особенно в еврозоне.