МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении незначительно ускорилась на 29 апреля до 17,73% с 17,7% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

Банк России ранее представил обновленный среднесрочный прогноз, который предполагает инфляцию в РФ по итогам 2022 года в диапазоне 18-23%. Прогноз по годовой инфляции на 2023 год повышен до 5-7% с 4%. При этом ожидания по годовой инфляции в 2024 году остались на уровне 4%.

Министерство экономического развития пока не озвучивало свои оценки по уровню инфляции в РФ на конец года, однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин в конце апреля говорил, что рост цен в 2022 году, по базовому прогнозу Минэкономразвития, составит 20,7%, в следующем году — более 6%.

Инфляция в РФ на неделе с 23 по 29 апреля замедлилась до 0,21% с 0,25% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,56%, сообщил в пятницу Росстат. Российский рынок акций снизился на 0,5%

"За период с 23 по 29 апреля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,21%, с начала апреля – 101,46%, с начала года – 111,56%", — говорится в документе.

Как отмечает статистическое ведомство, среднесуточный прирост цен с начала апреля составил 0,05% против 0,237% в марте. По итогам марта инфляция в России ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, в годовом выражении — до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Данные по инфляции в РФ в апреле Росстат опубликует на следующей неделе.

Статистическое ведомство отмечает, что плодоовощная продукция за период с 23 по 29 апреля в среднем подорожала на 0,6% (после нескольких недель снижения цен). В том числе картофель вырос в цене на 2,1%, яблоки – на 1,7%, огурцы – на 1,1%, помидоры – на 1%, бананы – на 0,6%, морковь – на 0,1%. В то же время белокочанная капуста подешевела на 3,7%, репчатый лук – на 1,8%.

С 23 по 29 апреля цены на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции) по многим наименованиям росли быстрее недельной инфляции в целом. Список наиболее подорожавших продуктов по-прежнему возглавляет маргарин, при этом рост цен на него несколько замедлился — до 2,66% с 2,83% неделей ранее. В числе лидеров роста цен по итогам прошлой недели также шоколадные конфеты (на 1,83%), баранина (на 1,59%), рис (на 1,23%), сухие молочные смеси для детского питания (на 1,2%), печенье (на 1,14%), чай (на 1,11%), мука (на 0,79%), макароны (на 0,74%) и соль (на 0,72%).

При этом подешевели свинина и мясо кур — на 0,01% и 0,32%, а также куриные яйца (на 2,45%) и сахар-песок (на 0,9%).

На отчетной неделе продолжилось снижение цен на бытовую технику (телевизоры и пылесосы), а смартфоны подорожали впервые с конца марта – на 0,73% (с конца марта по 29 апреля они стали дешевле на 4,89%, при этом с начала года подорожали на 12,93%).

Рост цен на бытовую химию и средства личной гигиены значительно превышал темпы роста цен в целом (за исключением детских подгузников – они подешевели на 0,8%). Подорожали спички – рост цен ускорился до 2,28% с 1,25% неделей ранее (с начала года они подорожали на 21,66%).

Росстат на неделе с 23 по 29 апреля зафиксировал рост цен на анальгин, корвалол и левомеколь, на прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты цены продолжили снижаться.

Цены на иностранные автомобили выросли на 0,11%, на отечественные – не изменились. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1%, на автомобильный бензин — не изменились. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 5,6% после роста на 7% неделей ранее.