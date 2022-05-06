МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Росстат за неделю зафиксировал рост цен на анальгин, корвалол и левомеколь, остальные препараты из группы наблюдаемых подешевели, свидетельствуют данные статистического ведомства. Цена на сахар в России в среднем снизилась на 0,9%

По данным Росстата, за период с 23 по 29 апреля в группе наблюдаемых медикаментов подорожали метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,7%, корвалол – на 0,6%, левомеколь – на 0,5%.

Цены на нимесулид и эргоферон снизились на 0,7%, на валидол – на 0,6%, на поливитамины – на 0,5%. Комбинированные анальгетики подешевели на 0,3%, аллохол и ренгалин – на 0,1%.

На прошлой неделе Росстат зафиксировал снижение цен на все наблюдаемые медикаменты, кроме анальгина, который подорожал на 0,7%. Тогда сильнее всего подешевели ренгалин, левомеколь и эргоферон — на 1,2%, а также комбинированные анальгетики и аллохол — на 1%. Нимесулид подешевел на 0,9%, валидол и поливитамины – на 0,7%, корвалол – на 0,1%.