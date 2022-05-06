МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 23 по 29 апреля в среднем снизилась почти на 6% после роста на 7% неделей ранее, сообщает Росстат. Дизель в России дешевеет восьмую неделю подряд

Росстат с конца марта в еженедельном мониторинге цен заменил туры в Турцию на перелеты по России экономическим классом. Так, за неделю с 16 по 22 апреля стоимость в среднем выросла на 7%, на неделе с 9 по 15 апреля — снизилась на 0,96%, а со 2 по 8 апреля — выросла на 10,6%.

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 23 по 29 апреля — ред.) снизилась на 5,6%", — сообщает ведомство.

За отчетную неделю также снизилась стоимость проживания в гостиницах РФ с тремя звездами на 0,1%. В тоже время средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты за отчетную неделю увеличилась на 0,3%, в санатории – на 0,2%.