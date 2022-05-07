The Economist: экономика России, несмотря на введенные санкции, оказалась "на удивление устойчива"
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на введенные странами Запада санкции, оказалась "на удивление устойчива", говорится в статье британского журнала The Economist. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что этот эффект был достигнут путем установления контроля за движением капитала вкупе с высокими процентными ставками рубля.
Также эксперты издания указывают, что снижение Банком России ключевой ставки с 17% до 14% говорит о спаде "финансовой паники" в стране, которая началась в феврале после начала военной спецоперации. При этом обращается внимание, что потребление электроэнергии в России — важный показатель состояния экономики — показало лишь незначительное снижение.
Издание приводит статистику финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, согласно которой с конца февраля 2022 года Российская Федерация поставила по экспортным трубопроводам энергоресурсов на $65 миллиардов. В I квартале нынешнего года доходы российского правительства от углеводородов увеличились более чем на 80% в годовом исчислении.
Вместе с тем издание отмечает, что 4 мая Европейская комиссия призвала ввести эмбарго на импорт всей российской нефти, которое вступит в полную силу к концу текущего года.
"До тех пор ожидайте, что российская экономика продолжит двигаться вперед", — заключил The Economist.
https://1prime.ru/state_regulation/20220507/836844911.html