МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на введенные странами Запада санкции, оказалась "на удивление устойчива", говорится в статье британского журнала The Economist. Об этом сообщают "Известия". Аналитики оценили последствия сокращения баланса ФРС США для экономики

Отмечается, что этот эффект был достигнут путем установления контроля за движением капитала вкупе с высокими процентными ставками рубля.

Также эксперты издания указывают, что снижение Банком России ключевой ставки с 17% до 14% говорит о спаде "финансовой паники" в стране, которая началась в феврале после начала военной спецоперации. При этом обращается внимание, что потребление электроэнергии в России — важный показатель состояния экономики — показало лишь незначительное снижение.

Издание приводит статистику финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, согласно которой с конца февраля 2022 года Российская Федерация поставила по экспортным трубопроводам энергоресурсов на $65 миллиардов. В I квартале нынешнего года доходы российского правительства от углеводородов увеличились более чем на 80% в годовом исчислении.

Вместе с тем издание отмечает, что 4 мая Европейская комиссия призвала ввести эмбарго на импорт всей российской нефти, которое вступит в полную силу к концу текущего года.

"До тех пор ожидайте, что российская экономика продолжит двигаться вперед", — заключил The Economist.