МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Объемы товаров, включенных в перечень для параллельного импорта, могут составить $100-120 миллиардов в год, спрогнозировал в беседе с газетой "Коммерсант" старший эксперт направления "Экономика несырьевого сектора" Центра стратегических разработок Илья Стрелков. Минпромторг России разрешил параллельный импорт электротехники

При этом он отметил, что объем параллельного импорта в торговле только с "недружественными" странами составит $60-70 миллиардов.

Минпромторг России опубликовал 6 мая перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 96 позиций. В частности, это косметические компоненты, товары химпрома, музыкальные инструменты, автозапчасти, деревья, известь и цемент, фармпродукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи и другие.