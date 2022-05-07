МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что страна будет открыта для тех зарубежных компаний, которые хотят вернуться в Россию и будут готовы работать и в будущем. В Австрии узнали "горькую правду" о газе из России

"В этом вопросе самое важное — определенность. Готовы работать дальше — мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику", — ответил Володин на вопрос о своем отношении к зарубежным компаниям, которые могут захотеть вернуться в Россию, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Спикер ГД отметил, что если компании "начинают плясать под дудку Вашингтона" и принимают решение уйти из России – это является их выбором.

"Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании", — добавил Володин.